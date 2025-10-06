پخش زنده
چهار دستگاه وسیله نقلیه جدید به ناوگان آتش نشانی خنج اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار خنج گفت: ۱۸ میلیارد تومان هزینه خرید وسایل نقلیه موتوری از محل اعتبارات شهرداری خنج و سازمان همیاریها تامین و پرداخت شد.
شهرام محمود پود پور افزود: شهرداری خنج دارای دو پایگاه آتش نشانی، امداد و نجات در شهرک گلدان و محله خلوت است که مجهز به تجهیزات و پرسنل کامل است.
او بیان کرد: هدف از اضافه شدن چهار دستگاه وسیله نقلیه جدید به پایگاههای آتش نشانی خنج تقویت عملیات تخصصی آتش نشانان در هنگام حادثه است.