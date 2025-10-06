مشاور خانواده و روانشناس استان البرز گفت: تاب آوری پس از صبر اتفاق می‌افتد وقتی انسان در جریان یک مشکل با آرامش عبور کند، بی تابی و بی قراری نمی‌کند و آن رنج را تحمل می‌کند.

تاب آوری زمانی است که ما دچار یک بحران و مشکلی شده‌ایم و برای بازگشت به تعادل و رشد تلاش می کنیم یعنی ما انسان تاب آوری هستیم.

تاب آوری پس از صبر اتفاق می‌افتد، بازگشت و رشد ما در جریان یک بحران است، تاب آوری ویژگی‌های لازم دارد که با آموزش آن، انسان در جریان مشکلات مقاومت نشان می‌دهد.

صبر به معنای این است که انسان در جریان یک مشکل با آرامش عبور کند، بی تابی و بی قراری نمی‌کند و آن رنج را تحمل می‌کند.

ویژگی‌هایی که انسان در او به وجود آمده، سیرتکامل و آسیب‌هایی که در کودکی و نوجوانی دیده است کسانی که در کودکی و نوجوانی حامی نداشتند این افراد یاد نگرفتند که می‌توان از رنج‌ها آموخت.

یک مسئله دیگر این است که یک استرس را طولانی مدت تحمل کرده‌ایم یا وقتی معنایی برای رنج خودمان نداریم. مانند این که امیدی برای مقابله با مشکل خودمان نداریم.

مشکل و رنج در زندگی‌های ما به وجود می‌آید، امّا باید یاد بگیریم پس از رنج، رشد کنیم و تاب آور باشیم. این مطلب را با زندگی کردن به کودکان خود می‌آموزیم.

کسانی تاب آور هستند که آموخته‌اند به رنج خود معنا دهند و هدفی برای زندگی دارند.

کسانی که خودشناسی دارند و دیگر اینکه ما به عنوان یک انسان باید ارتباط خودمان را با دیگر انسان‌ها قوی نگه داریم. ما نیاز به شبکه حامی داریم. ما اجازه نداریم که وسط مشکلات و دغدغه‌ها این شبکه ارتباطی را از بین ببریم.