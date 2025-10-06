تاب آوری یعنی توانایی مقاومت در بحران ها
مشاور خانواده و روانشناس استان البرز گفت: تاب آوری پس از صبر اتفاق میافتد وقتی انسان در جریان یک مشکل با آرامش عبور کند، بی تابی و بی قراری نمیکند و آن رنج را تحمل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، صالحه کشاورز با حضور در صدا و سیمای البرز، برنامه امروز البرز در قالب میزِ سواد عاطفی گفت: تاب آوری زمانی است که ما دچار یک بحران و مشکلی شدهایم و برای بازگشت به تعادل و رشد تلاش می کنیم یعنی ما انسان تاب آوری هستیم.
مشاور خانواده و روانشناس در برنامه سیمای البرز افزود: تاب آوری پس از صبر اتفاق میافتد، بازگشت و رشد ما در جریان یک بحران است، تاب آوری ویژگیهای لازم دارد که با آموزش آن، انسان در جریان مشکلات مقاومت نشان میدهد.
وی با اشاره به اهمیت توان بازگشت به تعادل به مجری سیمای البرز توضیح داد: صبر به معنای این است که انسان در جریان یک مشکل با آرامش عبور کند، بی تابی و بی قراری نمیکند و آن رنج را تحمل میکند.
کشاورز با حضور در برنامه زنده امروز البرز مطرح کرد: ویژگیهایی که انسان در او به وجود آمده، سیرتکامل و آسیبهایی که در کودکی و نوجوانی دیده است کسانی که در کودکی و نوجوانی حامی نداشتند این افراد یاد نگرفتند که میتوان از رنجها آموخت.
وی در میز سواد عاطفی سیمای البرز عنوان کرد: یک مسئله دیگر این است که یک استرس را طولانی مدت تحمل کردهایم یا وقتی معنایی برای رنج خودمان نداریم. مانند این که امیدی برای مقابله با مشکل خودمان نداریم.
وی با بیان اهمیت تاب آوری در شبکه سیمای البرز بیان کرد: مشکل و رنج در زندگیهای ما به وجود میآید، امّا باید یاد بگیریم پس از رنج، رشد کنیم و تاب آور باشیم. این مطلب را با زندگی کردن به کودکان خود میآموزیم.
مشاور خانواده و روانشناس در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: کسانی تاب آور هستند که آموختهاند به رنج خود معنا دهند و هدفی برای زندگی دارند.
کشاورز در پایان به مجری سیمای البرز تصریح کرد: کسانی که خودشناسی دارند و دیگر اینکه ما به عنوان یک انسان باید ارتباط خودمان را با دیگر انسانها قوی نگه داریم. ما نیاز به شبکه حامی داریم. ما اجازه نداریم که وسط مشکلات و دغدغهها این شبکه ارتباطی را از بین ببریم.