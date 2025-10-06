پخش زنده
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از برگزاری جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان انتظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ کوروش زرینی، گفت: ساکنان و گردشگران میتوانند فردا سهشنبه ۱۵ مهر از ساعت ۱۰ و سی دقیقه تا ساعت ۱۲ با مراجعه حضوری به ساختمان پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش در مجاورت ساختمان دادگستری با روسای پلیس تخصصی دیدار کنند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش به همراه رئیس بازرسی و روسای پلیسهای تخصصی پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند.
ساکنان و گردشگران میتوانند مطالبات خود را با شماره تلفن ۱۹۷ نیز مطرح و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۲۱۸۳۶۱۰۷ و ۲۱۸۳۶۲۶۱ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.
سامانه ۱۹۷ پلیس، ۲۴ ساعت شبانه روز آماده دریافت پیشنهاد و نظرهای شهروندان است.