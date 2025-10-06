۲۰ هزار تن گوجه فرنگی و پیاز از شهرستان آباده به کشور‌های امارات متحده عربی، قطر و پاکستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده گفت: بیش از هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گوجه فرنگی و پیاز اختصاص یافته است.

مهدی امینی افزود: پیش‌بینی می‌شود افزون بر ۳۰ هزار تن گوجه فرنگی و ۳۵ هزار تن پیاز تولید و روانه بازار‌های داخل و خارج کشور شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده در پایان گفت: از مرداد ماه امسال که زمان برداشت این محصولات در این شهرستان است تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن از این محصولات به کشور‌های امارات متحده عربی، قطر و پاکستان صادر شده است.

او بیان کرد: برداشت گوجه فرنگی و پیاز در این شهرستان از اواخر تیر ماه آغاز شده است و تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.

امینی ادامه داد: با حمایت‌های دولت زمینه برای صادرات این محصول با کیفیت فراهم شده است.