به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نشست مدیران و سردبیران رسانه‌های ملی کشور با حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، به همت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماکو برگزار شد. این نشست در جریان سفر سه‌روزه اصحاب رسانه به منطقه آزاد ماکو صورت گرفت.

حسین گروسی در این نشست با تأکید بر اینکه ماکو آن‌طور که باید شناسانده نشده و نیازمند روایت‌گری مؤثرتر رسانه‌هاست، اظهار داشت: وسعت زیاد منطقه باعث شده خدمات‌رسانی مانند سایر مناطق آزاد به چشم نیاید، اما در کنار اجرای پروژه‌های بزرگ، مسؤولیت‌های اجتماعی نیز فراموش نشده است.

وی با اشاره به آغاز نهضت مدرسه‌سازی، جهاد آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی و ادامه عملیات راه‌سازی گفت: همه پروژه‌ها باید با پیوست رسانه‌ای و فرهنگی اجرا شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، اجرای پروژه راه‌آهن تبریز – چشمه ثریا به عنوان یک مطالبه ملی و جزو ۴ طرح اولویت‌دار ریلی کشور، توسعه مرکز لجستیک پس‌کرانه مرزی بازرگان و ایجاد دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری در محدوده فرودگاه را از اولویت‌های راهبردی منطقه برشمرد.

وی با اشاره به جمع‌آوری مدارس کانکسی گفت: از ۲۴ مدرسه کانکسی تنها ۸ مورد باقی مانده که بزودی برچیده خواهد شد.

گروسی همچنین افزود: تراز تجاری منطقه آزاد ماکو همچنان مثبت است و صادرات بیش از واردات می‌باشد.

وی اجرای ناقص ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور را از موانع اصلی شتاب توسعه در این منطقه دانست و افزود: اگر این ماده قانونی به‌طور کامل در منطقه آزاد ماکو اجرایی شود، بسیاری از بروکراسی‌های اداری حذف خواهد شد و شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تسهیل می‌شود.

گروسی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد به‌ویژه ماکو باید به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی عمل کنند و تحقق این هدف در گرو اجرای دقیق قوانین بالادستی و پرهیز از نگاه‌های محدودکننده است.

دیپلماسی اقتصادی و برگزاری دو اجلاس بین‌المللی

گروسی با اشاره به نقش منطقه آزاد ماکو در تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: از سال گذشته، دو اجلاس مهم بین‌المللی با محوریت دیپلماسی اقتصادی و با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو و اوراسیا و با کمترین هزینه ممکن در تهران و ماکو برگزار شده است که دستاوردهای ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های منطقه به همراه داشت.

وی افزود: در همین راستا، راه‌اندازی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه در منطقه مرزی «ساری‌سو» به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص در دستور کار قرار دارد که عملیات عمرانی آن به پایان رسیده و بزودی آماده بهره‌برداری است.

همچنین حسین مرادی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان اهمیت تعامل سازنده با رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم، سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی هستند و برگزاری این سفرهای رسانه‌ای، فرصتی ارزشمند برای بازتاب توانمندی‌ها، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نظر دارد این سفرها را به‌صورت مستمر در تمامی مناطق آزاد کشور برگزار کند تا علاوه بر معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و تجاری، زمینه شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی و مرزنشینان نیز فراهم شود.

مرادی در پایان تأکید کرد: همکاری رسانه‌ها می‌تواند تصویر روشنی از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای ترسیم کند و در عین حال، چالش‌ها و موانع موجود را نیز به درستی منعکس سازد.

تأکید رسانه‌ها بر معرفی ظرفیت‌های ماکو

در این نشست مدیران رسانه و خبرنگاران نیز با بیان دیدگاه‌ها و طرح پرسش‌های خود، بر لزوم معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات انجام شده در منطقه آزاد ماکو تأکید کردند.