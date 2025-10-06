پخش زنده
امروز: -
فعالانی که پس از بازداشت در ناوگان کمکرسانی به غزه از اراضی اشغالی اخراج شدند، میگویند با آنها بسیار توهینآمیز رفتار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فعالان بینالمللی ناوگان جهانی صمود که توسط رژیم صهیونیستی توقیف شد، پس از اخراج از اراضی اشغالی، روایتهای بیشتری از بدرفتاری نظامیان صهیونیست در طول بازداشت خود ارائه دادهاند.
تازهترین اظهارات مطرحشده توسط شرکتکنندگان در ناوگان جهانی صمود انتقادهای جهانی را برانگیخته است.
حدود ۴۵۰ نفر از شرکتکنندگان در این ناوگان بین روزهای چهارشنبه و جمعه توسط نظامیان صهیونیست، که برای جلوگیری از رسیدن ناوگان کمکرسانی به غزه عمل کردند، بازداشت شده بودند.
یک فعال ایتالیایی در بازگشت خود در فرودگاه فیومیچینو رم گفت: با ما به طرز وحشتناکی رفتار شد؛ از پایگاه ارتش به پلیس اسرائیل منتقل شدیم. آزار و اذیت وجود داشت.
یاسین لافرام، رئیس اتحادیه جوامع اسلامی در ایتالیا، که به همراه این فعالان در فرودگاه میلان مالپنسا فرود آمد، اظهار کرد: آنها حتی با خشونت با ما رفتار کردند و سلاحهایشان را به سمت ما نشانه گرفتند و این برای ما کاملا غیرقابل قبول است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ساوریو توماسی، خبرنگار ایتالیایی، که اواخر روز شنبه در فرودگاه فیومیچینو فرود آمد، گفت: نظامیان اسرائیل داروها را از ما دریغ کرده و با فعالان بازداشتشده مانند حیوان رفتار کردهاند.
او گفت که نظامیان صهیونیست فعالان بازداشتشده را، که شامل گرتا تونبرگ، فعال سوئدی، ماندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا و چندین قانونگذار اروپایی بودند، مسخره کردند. او گفت نظامیان صهیونیست فعالان را تحقیر، تمسخر و به آنها میخندیدند.
بسیار بیرحمانه
لورنزو داگوستینو، یک خبرنگار ایتالیایی، گفت که وسایل و پولش توسط صهیونیستها دزدیده شده است.
او که پس از اخراج از اراضی اشغالی، زمان ورود به فرودگاه استانبول ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که نظامیان صهیونیست برای ترساندن فعالان از سگها استفاده کرده و لیزر تفنگهایشان را به سمت آنها نشانه میگرفتند.
پائولو د مونتیس، یکی دیگر از فعالان، از اضطراب خود و تحقیر مداوم توسط نظامیان صهیونیست خبر داد که او را ساعتها در یک خودروی زندان با دستان بسته شده محبوس کرده بودند.
او گفت: اجازه نداشتیم به صورتشان نگاه کنیم، همیشه باید سرمان را پایین نگه میداشتیم و وقتی سرم را بالا میآوردم، یک نفر آمد و من را تکان داد و به پشت سرم ضربه زد. آنها ما را مجبور کردند ۴ ساعت روی زانوهایمان بمانیم.
به طور جداگانه، هلیزا حلمی و هزوانی حلمی، خواهران مالزیایی نیز از رفتار وحشیانه و ظالمانه در زمان بازداشت بازداشت توسط نظامیان صهیونیست سخن گفتند.
هزوانی پس از فرود در استانبول به آناتولی گفت: میتوانید تصور کنید که ما از آب سرویس بهداشتی نوشیدیم؟ برخی از افراد بسیار بسیار بیمار بودند، اما آنها [اسرائیلیها]گفتند «آیا آنها مردهاند؟ اگر نه، پس این مشکل من نیست»؛ آنها افراد بسیار بسیار بیرحمی هستند.
هلیزا همچنین توصیف کرد که روزها بدون غذا مانده بود. او اظهار کرد: من اول اکتبر غذا خوردم. امروز اولین وعده غذایی من است؛ بنابراین به مدت سه روز، چیزی نخوردم؛ فقط از سرویس بهداشتی آب خوردم.
فعالان اخراجشده از این ناوگان پیش از این در مورد بدرفتاری با تونبرگ، فعال سوئدی صحبت کرده و گفته بودند که او روی زمین کشیده شده، مجبور به بوسیدن پرچم رژیم صهیونیستی شده و بهعنوان تبلیغات مورد استفاده قرار گرفته است.
دروغهای بیشرمانه
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم پاسخهای متناقضی به گفتههای فعالان دادند، به طوری که این وزارتخانه مدعی است که توصیفهای بدرفتاری دروغ هستند. این درحالی است که بنگویر گفت که به رفتار خشن با بازداشتشدگان در زندان کتزیوت افتخار میکند.
او در بیانیهای گفت: من افتخار میکردم که ما با فعالان ناوگان به عنوان حامیان تروریسم رفتار میکنیم. هر کسی که از تروریسم حمایت کند، تروریست است و سزاوار شرایط تروریستها است.
بنگویر، که در حال تمسخر فعالان هنگام انتقال به ساحل فیلمبرداری شده بود، گفت: اگر هر یک از آنها فکر میکردند که به اینجا میآیند و فرش قرمز برای آنها پهن میشد، اشتباه میکردند. آنها باید شرایط زندان کتزیوت را به خوبی درک کنند و قبل از اینکه دوباره به اسرائیل نزدیک شوند، خوب فکر کنند.
در مقابل، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که اظهارات مربوط به بدرفتاری با تونبرگ و دیگر فعالان ناوگان صمود دروغ است.
بازداشتها و نحوه برخورد رژیم صهیونیستی با فعالان به انتقاد کشورهایی از جمله پاکستان، ترکیه و کلمبیا و اعتراضهای خیابانی در سراسر جهان و همچنین اعتراض کتبی یونان منجر شد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که روز یکشنبه ۲۹ فعال دیگر ناوگان را اخراج کرده است، اما بسیاری از آنها همچنان در اراضی اشغالی در بازداشت هستند.
اذعان رسانه صهیونیستی به شکنجه فعالان ناوگان صمود
در همین حال، روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی با استناد به اسناد گزارش داد که شمار زیادی از فعالان شرکتکننده در ناوگان صمود در برابر دادگاههای این رژیم تایید کردهاند که در جریان بازداشت، مورد خشونت و رفتار تحقیرآمیز قرار گرفتهاند.
براساس این اسناد، بسیاری از بازداشتشدگان گفتهاند که نظامیان صهیونیست آنها را در معرض توهین و ناسزاگویی قرار داده و آنها را از دسترسی به آب محروم کردهاند.
همچنین، بخش قابل توجهی از فعالان اعلام کردهاند که از حق مشاوره با وکیل محروم بودهاند.
در یکی از شهادتها، یک فعال زن گزارش داده که نظامیان ضمن توهین کلامی، حجاب او را با زور از سرش برداشتند.
در شهادتی دیگر، یکی از فعالان گفته است که آنان را در هوای گرم، بدون آب و در شرایط سخت نگه داشته و حتی از خوابیدن محروم کردهاند.