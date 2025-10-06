با وجود اینکه یک ماه و نیم از خبر نهایی شدن آئین نامه اصلاح روند توزیع یارانه آرد و نان در کشور می گذرد؛ از تصویب و اعلام این آئین نامه خبری نیست و گران فروشی نان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با وجود نرخ مصوب نان در تهران، مردم نان را چند برابر قیمت واقعی میخرند و با وجود اعمال جریمه ها، شواهد نشان می دهد که این جریمه ها تاثیری در عملکردهای نانواهای متخلف ندارد. قیمتهای چندبرابری، کمفروشی و نبود نرخنامه بخشی از این تخلفات است. با وجود اینکه یک ماه و نیم از خبر نهایی شدن آئین نامه اصلاح روند توزیع یارانه آرد و نان در کشور می گذرد؛ اما از تصویب و اعلام این آئین نامه خبری نیست