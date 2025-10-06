۱۵ آبان، آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا آقابیگی افزود: این جشنواره در بخش‌های نمایش صحنه‌ای و نمایش خیابانی و با موضوعات خانواده، جوان‌گرایی، فرزندآوری، دفاع مقدس و جنگ غزه و اجتماعی است، موضوع بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه است.

او با بیان اینکه علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر فراخوان جشنواره را از طریق https://eitaa.com/b_honarmandanhamedan ۲۷ در پیام رسان ایتا دریافت کنند. تصریح کرد: آثاری که به جشنواره راه می‌یابند باید از ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید شده و در جشنواره دیگری شرکت نکرده باشد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان گفت: علاقمندان آثار خود را در همدان به آدرس میدان پروانه‌ها، بلوار مفتح، مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا سازمان بسیج هنرمندان استان همدان تحویل دهند.

حمیدرضا آقابیگی افزود: در سایر شهرستان‌های استان همدان نیز آثار باید به صورت دستی به کانون‌های بسیج هنرمندان تحویل داده شود.

او تصریح کرد: از بین مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه در نهایت ۱۶ اثر، ۸ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۸ اثر در بخش نمایش صحنه‌ای به جشنواره راه پیدا کرده و به رقابت می‌پردازند.