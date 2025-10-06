پخش زنده
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان گفت: آخرین مهلت ارسال به دبیرخانه جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» در همدان ۱۵ آبان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا آقابیگی افزود: این جشنواره در بخشهای نمایش صحنهای و نمایش خیابانی و با موضوعات خانواده، جوانگرایی، فرزندآوری، دفاع مقدس و جنگ غزه و اجتماعی است، موضوع بخش ویژه جنگ ۱۲ روزه است.
او با بیان اینکه علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر فراخوان جشنواره را از طریق https://eitaa.com/b_honarmandanhamedan ۲۷ در پیام رسان ایتا دریافت کنند. تصریح کرد: آثاری که به جشنواره راه مییابند باید از ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید شده و در جشنواره دیگری شرکت نکرده باشد.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان گفت: علاقمندان آثار خود را در همدان به آدرس میدان پروانهها، بلوار مفتح، مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا سازمان بسیج هنرمندان استان همدان تحویل دهند.
حمیدرضا آقابیگی افزود: در سایر شهرستانهای استان همدان نیز آثار باید به صورت دستی به کانونهای بسیج هنرمندان تحویل داده شود.
او تصریح کرد: از بین مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه در نهایت ۱۶ اثر، ۸ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۸ اثر در بخش نمایش صحنهای به جشنواره راه پیدا کرده و به رقابت میپردازند.