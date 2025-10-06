شهرستان شهرکرد با ۶۰ هزار کلنی و تولید ۵۱۳ تن عسل، رتبه اول استان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: سرشماری زنبورستان‌ها با هدف شناسایی دقیق تعداد زنبورستان‌ها، کلنی‌های فعال، میزان تولید عسل و سایر فرآورده‌های جانبی زنبورعسل انجام می‌شود.

شریفی افزود:سرشماری زنبورستان‌ها هر ساله در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود و آمار‌های به‌دست‌آمده مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد.