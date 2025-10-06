پخش زنده
مهلت نامنویسی در پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) سال ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیرو اطلاعیۀ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ به اطلاع متقاضیان نامنویسی در پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۴ میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۴/۰۷/۱۴) برای نام نویسی اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ نسبت به ثبتنام اقدام نمایند؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه ثبتنام و مندرجات آن، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.