رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد از افزوده شدن دو دستگاه اتوبوس VIP درون‌شهری ویژه گردشگری و سه دستگاه مینی‌بوس هیوندا به ناوگان حمل‌ونقل این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید دهقان گفت: این اقدام در راستای توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل و ارائه سرویس‌های دربستی و گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت مطلوب یزد در گردشگری به ویژه پش از ثبت این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات گوناگون گردشگری امری ضروری است که از آن جمله می‌توان به تقویت ناوگان حمل و نقل اشاره کرد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد اظهار داشت: امید است شرکت‌های دارای مجوز با سرمایه‌گذاری در این بخش، مدیریت شهری را در این حوزه یاری کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در حوزه حمل و نقل گفت: همگام با توسعه زیرساخت‌ها و به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات، ضروری است رانندگان ناوگان درون‌شهری نیز آموزش‌های ویژه گردشگری را در کنار آموزش‌های فنی و سایر دوره‌های مرتبط ببینند تا بتوانند خدمات مطلوب و جامعی به گردشگران ارائه دهند.