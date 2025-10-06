به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد معتمدی‌زاده از جلسه امروز کمیسیون اصل نودم با حضور رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه علم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در راستای پیگیری اجرایی شدن سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی با محور‌های جلسات برگزار شده ستاد خبر داد.

وی افزود: مطابق مصوبه جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۵ تیر ۱۳۹۲) موسوم به سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، به‌ویژه ماده (۶)، ستاد موظف به سیاست‌گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی، پایش شاخص‌ها و ایجاد ارتباطات بین‌دستگاهی است و شورای ستاد باید با حضور وزرای عضو تشکیل جلسات منظم دهد. بررسی‌های کمیسیون اصل نود نشان می‌دهد از زمان انتصاب دبیر فعلی ستاد، هیچ جلسه‌ای از شورای ستاد با حضور وزرا و اعضای اصلی برگزار نشده است؛ در حالی‌که بر اساس بند (۳) ماده (۶)، این شورا رکن هماهنگی میان وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و ترک آن عملاً به تعطیلی فرآیند سیاست‌گذاری می‌انجامد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: دبیر ستاد به‌موجب بند (۲) ماده (۶) مکلف به تهیه برنامه عملیاتی سالانه و ابلاغ آن بوده است؛ همچنین طبق بند (۴) ماده (۶) باید عناوین شاخص‌های پنج‌گانه (پژوهش و فناوری، آموزش و سرمایه انسانی، اقتصادی، سلامت و زیرساختی) را ظرف شش ماه تدوین و به تأیید ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می‌رساند. متأسفانه این تکالیف نیز اجرا نشده و عملکرد ستاد به چند اقدام پراکنده و بدون اولویت‌بندی تقلیل یافته است.

وی افزود: سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ظرفیت ارتقای جایگاه علمی کشور، بهبود نظام سلامت، اشتغال دانش‌بنیان و سهم ایران در تجارت جهانی فرآورده‌های طبیعی را داراست. بی‌اعتنایی به اجرای دقیق آن، موجب از دست رفتن فرصت‌های ملی و تضعیف اعتماد جامعه علمی و فعالان اقتصادی این بخش شده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با تأکید بر اهمیت راهبردی این سند گفت: در این جلسه مقرر شد شورای ستاد با حضور وزرا و اعضای مصرح در ماده (۶) در اسرع وقت تشکیل و همچنین دبیر ستاد مکلف است نخستین جلسه رسمی را حداکثر ظرف یک هفته برگزار و صورت‌جلسه و مصوبات را به کمیسیون اصل نود ارسال کند. همچنین ستاد موظف است ظرف یک هفته، «برنامه عملیاتی مصوب» را برای ماه‌های باقی‌مانده سال جاری و سال آینده، مشتمل بر اهداف کمی، شاخص‌ها، زمان‌بندی، منابع و دستگاه‌های مسئول، به کمیسیون اصل نود تسلیم کند. این برنامه باید منطبق با مواد (۵) و (۶) سند و ناظر به اولویت‌های ملی باشد.

وی افزود: دبیر ستاد موظف است ظرف یک هفته، گزارش جامع عملکرد شامل فهرست اقدامات، مستندات اجرایی، میزان پیشرفت هر اقدام، علل عدم اجرا، و پیشنهاد‌های جبرانی را به کمیسیون ارائه دهد. با استناد به بند (۴) ماده (۶)، عناوین شاخص‌ها و وضعیت پیشرفت هر شاخص (Baseline و Target) باید حداکثر ظرف یک هفته به کمیسیون و هم‌زمان به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارسال شود، همچنین ستاد مکلف است هم‌زمان با برنامه عملیاتی، فهرست اولویت‌های ملی در حوزه «گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی» و «طب سنتی» را با معیار‌های شفاف (اثربخشی سلامت، صرفه اقتصادی، صادرات‌پذیری و…)، ابلاغ و منتشر کند.

معتمدی زاده گفت: کمیسیون اصل نود در چارچوب اختیارات قانونی خود، تحقق مصوبات فوق را به‌صورت ماهانه پایش خواهد کرد. در صورت استمرار ترک وظایف و عدم تمکین به مفاد سند و مصوبات کمیسیون، مطابق قوانین مربوط به ترک فعل و عدم اجرای اسناد بالادستی، موضوع از مسیر‌های نظارتی و قضایی پیگیری خواهد شد. هدف ما کمک به اجرای کامل قانون و حفظ منافع ملی است و انتظار می‌رود دبیرخانه ستاد با همکاری همه دستگاه‌ها، در مهلت مقرر پاسخگوی مطالبات قانونی باشد.