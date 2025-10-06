پخش زنده
پیشثبتنام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهرماه آغاز میشود و دارندگان اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ میتوانند در نخستین مرحله پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، متقاضیانی که اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ را در اختیار دارند، میتوانند در نخستین مرحله برای پیش ثبت نام خود در سامانه «پنجره واحد سازمان حج» اقدام کنند.
همچنین ثبت نام در کاروانهای عمره مفرده برای تشرف در آبان و آذر ماه امسال از فردا پانزدهم مهر آغاز میشود.
متقاضیان برای ثبت نام به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس my.haj.ir مراجعه و کاروانهای مدنظر خود را برای اعزام انتخاب کنند.