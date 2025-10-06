معاون هماهنگ کننده انتظامی مازندران در برنامه تلویزیونی شب‌های شمالی، گفت: اعتماد متقابل مردم و پلیس، تضمین کننده انضباط اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حسین شریف پور به مناسبت هفته انتظامی در برنامه زنده تلویزیونی شب‌های شمالی از شبکه استانی مازندران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انتظامی در استان مازندران گفت: هر سال شعاری برای هفته فراجا نام گذاری می‌شود شعار هفته انتظامی انسال “پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن” معرفی شده است.

وی افزود: با توجه به سه کلیدواژه‌ی پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن با ترسیم این الگو می‌توان گفت؛ مشارکت مردم در واقع زندگی میان مردم و پلیس را رقم می‌زند و اعتماد متقابل رو در پی دارد و این اعتماد متقابل در واقع تضمین کننده انضباط اجتماعی هست.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم در واقع کار اصلی پلیس بوده و می‌تواند خشم و ناامیدی مجرمان و تبهکاران رو به دنبال داشته باشد.

سرهنگ شریف پور ادامه داد: با مشارکت همگانی می‌توان امنیت را برای مردم جامعه به ارمغان آورد و این مشارکت جامعه در پیشگیری از جرم، پلیس را با پشتوانه مردم، پلیس مقتدری معرفی کند و معیار این مشارکت مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت در واقع رعایت قوانین و مقررات است.

وی سامانه ۱۱۰ را از تاثیرگزارترین پل‌های ارتباطی بین شهروندان و پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت مطلوب و افزایش توان پلیس برای ارائه خدمات به شهروندان دانست و گفت: در سال جاری برای افزایش توان رزمی و عملیاتی نیروی انتظامی، هوشمندسازی پلیس را در نظر گرفته، ودر این زمینه دستاورد‌های بالای را بدست آورده‌ایم.

معاون هماهنگ کننده انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: مردم سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی هستند، در گذشته پلیس جامعه محور داشته‌ایم و، اما اکنون با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته هم پلیس جامعه محور را داریم و هم پلیس هوشمند شده است.