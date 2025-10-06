پخش زنده
مدیر عامل واحد تولیدی فولاد سفید دشت از افزایش تولید آهن اسفنجی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی گفت: تولید آهن اسفنجی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، ۵۱۸ هزار تن بوده که نسبت به ۶ ماهه سال ۱۴۰۳، شش درصد رشد داشته است
وی افزود: کیفیت محصول بر اساس استانداردهای جهانی است که مطابق بر مدیریت کنترل کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است
مدیر عامل واحد تولیدی فولاد سفید دشت گفت: در این واحد تولیدی زمینه اشتغال هزار نفر به طور مستقیم فراهم شده ست.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی ۸۰۰هزار تنی تولید فولاد سفیددشت گفت: تا کنون با ۶۰ درصد این ظریفت محصول تولید شده است