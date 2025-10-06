به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در جلسه برخط مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور که با حضور معاونت نظارت بر بهره‌برداری وزارت نیرو و مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد، مدیر عامل آبفای خوزستان از آمادگی کامل تیم‌های واکنش سریع خوزستان برای مشارکت در مانور سراسری ملی خبر داد.

صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در این نشست مجازی اعلام کرد: شرکت آبفا خوزستان با تشکیل پنج تیم واکنش سریع، گام بلندی در ارتقای توان مدیریت بحران استان برداشته است. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز این تیم‌ها تأمین شده است.

وی با اشاره به عملکرد موفق این تیم‌ها در حوادث اخیر، افزود: تیم‌های واکنش سریع ما در طول تابستان، در مدیریت طوفان ایذه، تأمین پایداری برق اضطراری و اصلاح خط لوله آب روستا‌های دارای تنش آبی عملکرد قابل تقدیری داشته‌اند.

علیدادی با مقایسه ظرفیت استان خوزستان با سایر استان‌ها تأکید کرد: در حالی که سایر استان‌های کشور عموماً دارای یک یا دو تیم واکنش سریع هستند، به لطف خداوند و همت جمعی همکاران، ما در خوزستان موفق به تشکیل و تجهیز پنج تیم واکنش سریع شده‌ایم.

وی یادآور شد: استقرار پنج تیم واکنش سریع در جغرافیای استان خوزستان، امکان پاسخگویی سریع‌تر و مؤثرتر به بحران‌های آتی در این استان استراتژیک را فراهم خواهد کرد.