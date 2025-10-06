امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

کتمان یک حقیقت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴- ۱۶:۳۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
موافقت مشروط حماس با آتش بس
موافقت مشروط حماس با آتش بس
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
خبرهای مرتبط

وقتی که گرسنگی کودکان غزه، ترازوی سنجش انسانیت می‌شود

آنروا: ۸۰ درصد ساختمان‌های غزه ویران شده‌اند

شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۶۰ نفر رسید

برچسب ها: غزه ، قحطی و گرسنگی ، نسل‌کشی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 