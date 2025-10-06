مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به مناسبت هفته سالمند، با حضور در منزل دو بانوی فرهیخته یزدی، از جایگاه ارزشمند سالمندان در جامعه تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی در این دیدار با تأکید بر اهمیت نقش سالمندان در انتقال تجربه‌ها و ارزش‌های فرهنگی گفت: سالمندان سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و وظیفه داریم ضمن پاسداشت کرامت آنان، زمینه مشارکت فعالشان را در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش فراهم کنیم.

گلرسان، بانوی فعال اجتماعی و مربی قرآن هم با بیان دیدگاه خود درباره نقش قرآن در زندگی تصریح کرد: انس با قرآن همواره برای من منبع آرامش و راهنمای زندگی بوده است. آیات الهی علاوه بر ایجاد آرامش فردی، انسجام و همبستگی اجتماعی را نیز تقویت می‌کند.

فاطمه روح‌بخش، بازیگر و پیشکسوت عرصه موسیقی نیز با اشاره به نقش هنر در ارتقای روحیه جامعه گفت: موسیقی می‌تواند پلی میان دل‌ها باشد و نشاط را به جامعه هدیه دهد.