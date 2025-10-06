به‌مناسبت روز جهانی دریانورد از شماری از دریانوردان و فعالان بخش دریانوردی استان بوشهر تجلیل شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ؛ سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی گفت: حرفه دریانوردی از کهن‌ترین و ماندگارترین حرفه‌های بشری است که در شکل‌گیری تمدن، تجارت و تبادل فرهنگی در طول تاریخ ایران نقشی بی‌بدیل داشته و میراث آن از سیراف تاریخی تا بندر بوشهر امروزی تداوم یافته است.

سیاوش ارجمندزاده افزود: حرفه دریانوردی از اصیل‌ترین و تأثیرگذارترین مشاغل بشری است که در طول قرن‌ها، نقش مهمی در پیوند ملت‌ها، توسعه تجارت جهانی و انتقال فرهنگ‌ها داشته است.

او اضافه کرد: دریانوردی در ایران سابقه‌ای کهن دارد و از دوران هخامنشیان آغاز شده است و در زمانی دریانوردان ایرانی از خلیج فارس و دریای سرخ عبور کرده و تا مدیترانه پیش رفتند.

ارجمندزاده ادامه داد: در دوران اسلامی نیز بندر سیراف به‌عنوان یکی از پررونق‌ترین بنادر خلیج فارس، با بهره‌گیری از دانش و مهارت دریانوردان ایرانی، مسیر‌های تجاری به هند، چین و آفریقا را گشود و به‌مدت دو قرن مرکز مهم بازرگانی منطقه بود.

او گفت: حتی سکه‌هایی به نام سیراف در همان دوران ضرب می‌شد که نشان از رونق اقتصادی آن بندر دارد.

ارجمندزاده با اشاره به انتقال این میراث به بندر بوشهر گفت: پس از زلزله قرن چهارم و افول سیراف، بندر بوشهر از دوره صفویه شکل گرفت و در دوران زندیه و قاجار توسعه یافت تا جایی‌که به مهم‌ترین بندر جنوب کشور تبدیل شد.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: نخستین نیروی دریایی ایران و همچنین نخستین گمرک رسمی کشور در بوشهر پایه‌گذاری شد و این بندر نقش مهمی در تاریخ دریانوردی ایران ایفا کرد.

ارجمندزاده اضافه کرد: امروزه بیش از ۹۰ درصد کالا‌های جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود و بنادر به‌عنوان نقاط آغاز و پایان زنجیره تجارت دریایی، جایگاهی حیاتی دارند.

او افزود: دریانوردان، راهبران و نیرو‌های بندری با مهارت و تجربه خود تضمین‌کننده ایمنی، استمرار و کارآمدی این چرخه حمل‌ونقل جهانی هستند.

ارجمندزاده با اشاره به شعار امسال روز جهانی دریانوردی با عنوان «اقیانوس ما، تعهد ما و فرصت ما» گفت: دریا امانتی در دست ماست و همه ما موظفیم در حفظ، ایمنی و پایداری زیست‌محیطی آن بکوشیم تا این ثروت ارزشمند برای نسل‌های آینده باقی بماند.

او با تبریک روز جهانی دریانوردی به فعالان این عرصه افزود: پایداری و موفقیت ایران در عرصه تجارت دریایی مرهون تلاش دریانوردان متعهدی است که با عشق، دانش و تجربه، پرچم افتخار دریایی کشور را برافراشته نگه داشته‌اند.

فعالیت ۲۵۰ کشتی اقیانوس‌پیما در ایران/ آموزش دریانوردی کشور در فهرست سفید جهانی

مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از میان ۱۰۰ هزار کشتی بین‌المللی فعال در جهان، حدود ۲۵۰ فروند اقیانوس‌پیما متعلق به ناوگان جمهوری اسلامی ایران است و آموزش دریانوردی کشور در فهرست سفید سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار دارد.

مهدی فرمهینی فراهانی با تبریک این روز به جامعه دریایی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۶ هزار دریانورد ایرانی در ناوگان داخلی و بین‌المللی فعالیت دارند و قرار گرفتن آموزش دریانوردی کشور در فهرست سفید سازمان بین‌المللی دریانوردی، نشان از رعایت استاندارد‌های بین‌المللی و کیفیت بالای آموزش‌های ارائه‌شده در ایران دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در جهان بیش از ۱۰۰ هزار کشتی بین‌المللی در حال تردد هستند که از این میان حدود ۲۵۰ فروند به ناوگان جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که این موضوع ضرورت نوسازی ناوگان، تجهیز کشتی‌ها و توسعه صنایع کشتی‌سازی کشور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مدیرکل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های توسعه دریا محور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: تلاش همه دستگاه‌ها باید بر این باشد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سهم ایران در تجارت جهانی و حمل‌ونقل دریایی افزایش یابد.

فرمهینی فراهانی با اشاره به شعار امسال روز جهانی دریانوردی با عنوان «اقیانوس ما، تعهد ما و فرصت ما» گفت: این شعار بر لزوم توجه به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در دریا‌ها تأکید دارد و از کشور‌ها خواسته شده است تا برای حفظ سلامت اقیانوس‌ها اقدامات مؤثری انجام دهند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر مهد دریانوردی ایران است و از ظرفیت بالایی در تربیت نیرو‌های متخصص و با تجربه در حوزه دریا برخوردار است.

در این آیین از فعالان حوزه دریا و دریانوردی تجلیل شد.