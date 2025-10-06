پخش زنده
رهاسازی ۱۰ میلیون بچهماهی در منابع آبی آذربایجانغربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرشیلات و آبزیان آذربایجانغربی با اشاره به آغاز رهاسازی ۱۰ میلیون بچهماهی در منابع محلی استان گفت: این اقدام با رهاسازی چهار گونه کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگهد در اوزان بالای ۱۰ گرم از سوی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید کاظمی شهرستان پلدشت در منابع آبی این منطقه آغاز شد.
منصور لطفی افزود: این طرح در راستای برنامههای احیای ذخایر آبزیان و افزایش بهرهبرداری پایدار از منابع آبی داخلی در آذربایجانغربی در حال اجراست.
لطفی، با اشاره به رهاسازی ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی تا پایان فصل پاییز درمنابع آبی آذربایجانغربی اظهارکرد: درمراحل بعدی، رهاسازی درسدهای حسنلوی نقده، شهید کاظمی بوکان، شاهیندژ و سایر منابع آبی مستعد استان انجام میگیرد.
وی افزود: هدف از اجرای این برنامه، تقویت ذخایر طبیعی، افزایش صید معیشتی و بهرهوری پایدار از منابع آبی استان است.
مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی اضافه کرد: در این مرحله، بچهماهیان با میانگین وزنی بالای ۱۰ گرم رهاسازی شدند تا ضریب بقا آنها در محیط طبیعی افزایش یابد و اثرگذاری طرح در بازسازی جمعیت گونههای اقتصادی محسوستر باشد.
برنامه رهاسازی بچهماهیان در منابع آبی استان، بخشی از سیاستهای کلان سازمان شیلات ایران در زمینه حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی آبزیان است که با هماهنگی اداره کل بازسازی ذخایر آبزیان شیلات کشور و با هدف حفظ تنوع زیستی و پایداری بهره برداری از منابع اجرا میشود.