۹ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان کرمان با تلاش ستاد مردمی دیه و حمایت خیرین آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سیدحجتالله موسویقوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اعلام کرد: آزادی این ۹ مددجو با پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان محقق شده است.
موسویقوام با اشاره به اینکه این مددجویان از زندانهای کرمان، بم، رفسنجان، کهنوج، جیرفت و منوجان آزاد شدهاند، گفت: این افراد همگی محکومان مالی غیرعمد بودند که در پی برگزاری جلسات صلح و سازش، بخش عمدهای از بدهی آنها از طریق گذشت شکات و مشارکت خیرین تسویه شد.
وی افزود: کل بدهی این مددجویان بیش از ۳۵ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود که با تلاش نمایندگان ستاد دیه، مبلغ ۳۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان از طریق گذشت شکات و ۷۰۸ میلیون تومان با مشارکت مالی خود مددجویان تأمین شد و زمینه آزادی آنان فراهم گردید.
مدیر ستاد دیه کرمان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۳۱۱ مددجوی واجد شرایط جرایم غیرعمد در زندانهای استان حضور دارند که برای آزادی آنان به بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.