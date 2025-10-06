پخش زنده
دبیر میز ملی گردشگری عشایر، از برگزاری نمایشگاه میز ملی گردشگری عشایر در استانداری فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل خسروانی گفت: هدف اصلی از برپایی نمایشگاه میز ملی گردشگری عشایر، ایجاد زمینههای همکاری و حمایت بیشتر نهادهای دولتی و آشناسازی از ظرفیتهای گردشگری عشایر و سازماندهی نمایشگاههای عشایری است.
دبیر میز ملی گردشگری عشایر افزود: گردشگری عشایر یکی از بخشهای مهم گردشگری تجربهمحور به شمار میرود که با حفظ و معرفی فرهنگ چند هزار ساله کوچ، پوشش سنتی، صنایع دستی منحصربهفرد، سبک زندگی و آداب و رسوم اصیل عشایر، میتواند نقش کلیدی در توسعه پایدار گردشگری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی جامعه محلی و معرفی ظرفیت میراث فرهنگی بومی کشور در سطح ملی و بین المللی ایفا کند.
وی با تأکید بر جایگاه گردشگری عشایر در حفاظت از محیط زیست گفت: این نوع گردشگری به عنوان الگویی برای همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت، میتواند علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای جامعه عشایری، به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز کمک کند.
دبیر میز ملی گردشگری عشایر به ظرفیتهای متنوع گردشگری عشایر اشاره کرد و افزود: عشایر ایران با فرهنگ متنوع، پوششهای رنگارنگ، خوراکهای سنتی و سبک زندگی خاص خود، جاذبههای منحصربهفردی را در حوزه گردشگری فرهنگی و تجربهمحور ارائه میدهند که در جهان امروز بسیار ارزشمند است.
دبیر میز ملی گردشگری عشایر تأکید کرد: همکاری نهادهای دولتی، آموزشهای تخصصی، پژوهشهای کاربردی و برنامهریزیهای جامع، تشکیل کارگروه تخصصی، پیشنیاز بهرهبرداری پایدار از این ظرفیت ارزشمند است و ما امیدواریم این نمایشگاه نقطه شروعی برای گسترش تعاملات سازنده و توسعه گردشگری عشایری در کشور باشد.