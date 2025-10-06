به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کشتی منتخب نیرو‌های مسلح ایران در مسابقات جام وزارت دفاع روسیه در بین ۱۰ تیم شرکت کننده پس از میزبانT مقام دوم این مسابقات را کسب کرد.

در این رقابت‌ها کشور‌های ایران، تونس، مغولستان، اردن، کره شمالی، تاجیکستان، بلاروس و روسیه حضور داشتند.

نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های بین المللی جام وزارت دفاع روسیه:

کشتی آزاد:

وزن ۱۲۵ کیلو علیرضا کرزبر مدال طلا

وزن ۸۶ کیلو رضا ابراهیم نژاد مدال نقره

وزن ۹۷ کیلو محمد حسین میر باغبان مدال نقره

وزن ۶۵ کیلو سعید انوری مدال برنز

وزن ۷۴ حسین رسولی مدال برنز

کشتی فرنگی:

وزن ۱۳۰ کیلو مهدی کلانتری نشان برنز