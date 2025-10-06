به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه هماهنگی این جشنواره با دعوت از شهروندان برای حضور در این جشنواره افزود: مراغه رتبه نخست تولید سیب را در استان دارد و این جشنواره با هدف معرفی این محصول و ظرفیت‌های گردشگری آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره علاوه بر معرفی ظرفیت‌های باغی شهرستان در قالب برنامه‌های فرهنگی، عرضه محصولات باغی و لبنی توانمدی‌های شهرستان معرفی خواهد شد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه ادامه داد: رونق اقتصادی معرفی و عرضه محصولات باغی و معرفی هویت اجتماعی و فرهنگی شهرستان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

امینیان گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۷۰ هزار تن سیب از باغ‌های مراغه برداشت شود که این میزان در مقایسه با سال قبل حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.