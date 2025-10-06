پخش زنده
فرماندار مراغه از برگزاری جشنواره سیب با محوریت گردشگری در روزهای پایانی مهرماه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی امین امینیان در جلسه هماهنگی این جشنواره با دعوت از شهروندان برای حضور در این جشنواره افزود: مراغه رتبه نخست تولید سیب را در استان دارد و این جشنواره با هدف معرفی این محصول و ظرفیتهای گردشگری آن برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جشنواره علاوه بر معرفی ظرفیتهای باغی شهرستان در قالب برنامههای فرهنگی، عرضه محصولات باغی و لبنی توانمدیهای شهرستان معرفی خواهد شد.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه ادامه داد: رونق اقتصادی معرفی و عرضه محصولات باغی و معرفی هویت اجتماعی و فرهنگی شهرستان از اهداف برگزاری این جشنواره است.
امینیان گفت: پیش بینی میشود امسال ۱۷۰ هزار تن سیب از باغهای مراغه برداشت شود که این میزان در مقایسه با سال قبل حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.