پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت:آذربایجانغربی در جمع پنج استان برتر طرح همیار گاز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، در مراسم تقدیر از علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان به جهت همراهی این ادارهکل در اجرای طرح همیار گاز، گفت: با تلاشهای همکاران روابطعمومی شرکت گاز استان، تاکنون ۴۵۰۰ دانشآموز و معلم در طرح همیار گاز جذب شدهاند و آذربایجانغربی در میان استانهای کشور، رتبه پنجم را در اجرای این طرح کسب کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم صرفهجویی در مصرف گاز بهویژه در مدارس، اظهار کرد: با توجه به معافیت مدارس از پرداخت گازبها، ضروری است که مصرف انرژی در این فضاها بهینهتر شود.
وی همچنین از اجرای طرح جایگزینی ۳۰ هزار بخاری کممصرف با بخاریهای فرسوده و پرمصرف در سطح استان خبر داد و افزود: شرکت گاز آمادگی دارد بخشی از بخاریهای مدارس را نیز در قالب این طرح به بخاریهای استاندارد و با راندمان بالا تبدیل کند تا ایمنی و بهرهوری انرژی افزایش یابد.
در ادامه این مراسم، صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز ضمن قدردانی از شرکت گاز آذربایجانغربی، گفت: مشارکت دانشآموزان در طرح همیار گاز، اقدامی فرهنگی و آموزشی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی است و نقش مهمی در آینده پایدار کشور دارد.
گفتنی است؛ در این جلسه تفاهمنامه تداوم طرح همیار گاز در سال تحصیلی جدید نیز به امضا دو طرف رسید.