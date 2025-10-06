رئیس کل دادگستری خوزستان با همراهی دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونین قضایی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سردار محمود میرفیضی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی به سبز پوشان فراجا گفت: نقش فرماندهی در حوزه استقرار نظم و امنیت در استان مشهود و ملموس است.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف، استان رو پیشرفت است؛ افزود: با تلاش فراجا و صدور احکام بازدارنده برای متخلفین و ناقضین نظم و امنیت در دستگاه قضایی، میزان جرائم خشن در استان خوزستان ۲۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: در کنار حوزه مقابله و برخورد ابتدایی و تحقیقات مقدماتی، باید بر پیشگیری از وجود جرم تمرکز شود، زیرا وقوع جرم در جامعه هزینه بر و موجب ایجاد نا امنی می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید در همه زمینه‌ها اعم از فناوری، زیستی، املاک، امنیتی، تجهیزات و... باشد، اظهارداشت: وقتی جرمی در جامعه بروز می‌دهد موجب ایجاد دلهره در بین مردم می‌شود، باید دستگاه‌های متولی می‌با انجام به موقع وظایف نسبت به ایجاد آرامش روانی مردم تلاش کنند.

در ابتدای این دیدار محمود میرفیضی فرمانده نیروی انتظامی استان با ارائه گزارشی از عملکرد فراجای استان، گفت:در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با تقویت واحد‌های مددکاری در کلانتری‌ها ۳۷ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شد.