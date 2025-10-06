پخش زنده
فریاد همبستگی مردم مسلمان و ظلم ستیز پاکستان با فلسطین؛ از لاهور تا کراچی طنین انداز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد در موج تازهای که با حمایت مردمی از ملت فلسطین در این کشور شکل گرفته از کراچی تا لاهور، خیابانها شاهد حضور هزاران نفر از شهروندان بود که با شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی، جنایات رژیم اشغالگر را محکوم کردند.
این راهپیمایی عظیم با شعار «همبستگی با غزه» و با حضور پرشور مردم برگزار شد. در این اجتماع که به ابتکار حزب جماعت اسلامی برگزار شده بود، گروههای مختلف مذهبی، سیاسی و مردمی حضور داشتند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و بنرهایی در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی، بر ادامه حمایت ملت پاکستان از مقاومت فلسطین و جنبش حماس تأکید کردند.
سخنرانان این تجمع، حماس را نماد اراده سیاسی ملت فلسطین دانستند و خواستار اتحاد امت اسلامی در برابر سیاستهای ظالمانه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شدند.
سخنرانان با اشاره به دو سال کشتار بیرحمانه در غزه اعلام کردند که سکوت کشورهای اسلامی در برابر این جنایات قابل توجیه نیست.
شعارهای «لبیک یا اقصی» و «فلسطین زنده باد»، فریادی که بار دیگر نشان داد مردم پاکستان، چه شیعه و چه سنی، در دفاع از ملت مظلوم فلسطین متحد و یکصدا هستند.