استاندار خوزستان از افتتاح و کلنگزنی بیش از ۱۰۰۰ پروژه عمرانی در حوزههای آب، برق، راه و آموزش در سراسر روستاهای استان با اعتبار ۸۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده از کلنگزنی و افتتاح بیش از ۱۰۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای سراسر استان با اعتباری معادل ۸ هزار میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: این پروژهها در حوزههای حیاتی از جمله آبرسانی، برقرسانی، راههای روستایی، شبکههای بهداشتی و سازههای آموزشی در بیشتر روستاهای استان اجرا یا آغاز شدهاند که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از هموطنان ساکن در این مناطق تأثیر مثبت و مستقیم خواهد گذاشت.
وی از تدارک ۵۸ دستگاه تراکتور برای تقویت ناوگان مکانیزه دهیاریهای استان خبر داد و افزود: توزیع این تراکتورها که توسط ادارهکل امور روستایی استانداری تهیه شده از ماه آینده (آبان) در سطح دهیاریهای استان آغاز خواهد شد، همچنین مسئولیت پیگیری، نظارت و تضمین اجرای به موقع این پروژهها و توزیع ماشینآلات بر عهده این ادارهکل است.
استاندار خوزستان این اقدامات را بخشی از برنامههای دولت برای تحقق توسعه متوازن و عدالت محوری در مناطق روستایی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری و تولیدات کشاورزی در روستاهای استان، گفت: این حجم از سرمایهگذاری گامی استراتژیک و ضروری برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق نقش محوری روستائیان و عشایر در توسعه است.