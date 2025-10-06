پخش زنده
دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان با حضور استاندار هرمزگان تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در برنامه هرمزگان سرزمین فرصتهای دریامحور گفت: در این سفر بیش از ۲۹ همت طرحهای عمرانی در بخشهای آب، راه، بهداشت و درمان به تصویب رسید.
محمد آشوری افزود: در حوزه بهداشت و درمان بری تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تخته خوابه بندرعباس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
وی با اشاره به اینکه آبرسانی یکی از دغدغههای جدی و اساسی در کشور است گفت: خرید تضمینی آب از آبشیرین کنها و در ادامه ساخت آبشیرین کنها یکی از اولویتهای سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود.
استاندار هرمزگان افزود: شیرین سازی آب دریا یکی دیگر از محورهای اساسی در قانون برنامه هفتم توسعه است که در این راستا آبشیرین کن یک میلیون متر مکعبی با هدف تامین آب آشامیدنی، صنعت و کشاورزی در هرمزگان و انتقال آب به فلات مرکزی ساخته شده و در حال توسعه است.
رئیس جمهور در این سفر بر حفظ سهم هرمزگان از آبشیرین کن هزار متر مکعبی تاکید کرد و گفت: همه صنایع آب بر باید در پهنه دریایی کشور ساخته شود نه اینکه پس از ساخت صنعت در استانی که آب ندارد بخواهیم به فکر تامین آب باشیم.
استاندار هرمزگان گفت: در جلسه با رئیس جمهور در هرمزگان مقرر شد از این پس ساخت صنایع بر اساس نظام آمایش کشور باشد تا صنایعی که نیاز به آب دارند در کنار دریا ساخته شوند تا هم مواد اولیه راحتر تامین شود و هم محصول تولید شده راحتتر صادر شود.
آشوری افزود: در این سفر همچنین دو تفاهم نامه به نمایندگی از ۹ تفاهم نامه و ۱۵ طرح به امضا رسید.
وی گفت: از دیگر تفاهم نامههای این سفر طرح کشت مجول در شرق استان است که نقطه آغاز یک حرکت بسیار خوب به شمار میرود.
استاندار هرمزگان افزود: این نخلستان بزرگترین نخلستان در کشور است که ۳ هزار هکتار تا کنون کاشت شده و تا ۵ هکتار ادامه دارد که موجب اشتغال پایدار و مشارکت اقتصادی مردم منطقه شده است.
آشوری گفت: در راستای توسعه استان با شرکت بناگستر هم تفاهم نامهای با اعتبار ۸ همت برای ساخت مخازن در بخشها مختلف به امضا رسید که این پایانه هدفگذاریهای برنامه هفتم توسعه را تامین میکند.
وی افزود: یک و چهار دهم همت هم برای تجهیز بنادر در بخشهای مختلف اعتبار در نظر گرفته شده است.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکی از هدفهای دولت در برنامه هفتم توسعه بازار سوخت رسانی دریایی است گفت: در آمد این صنعت در خلیج فارس و دریای عمان ۲۲ میلیارد است که با بهره برداری از این پایانه نفتی این درآمد ارتقاء مییابد.
آشوری افزود: از دیگر طرحهای افتتاحی در این سفر مرحله دوم نیروگاه برق آلومینیوم المهدی بود که با بهره برداری کامل از این نیروگاه ۵۴۰ مگاوات تولید برق حرارتی و گازی در استان خواهیم داشت.
وی گفت: مرحله سوم این طرح که سیکل ترکیبی است سال ۱۴۰۶ به بهره برداری میرسد.
استاندار با اشاره به اینکه در حوزه برق خورشیدی هم کارهای جدی و اساسی صورت گرفته است هرمزگان افزود: استفاده از پنلهای خورشیدی جهش بسیار خوبی در انرژی پاک است که سهم هرمزگان دو هزار مگادات برنامه ریزی شده است.
آشوری گفت: در این سفر همچنین ۱۳ و هفت دهم همت تسهیلات ارزان قیمت برای پشتیبانی از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی مصوب شد.
وی افزود: ۱۸۷ میلیون یورو که معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی برای ایجاد تحرک در سرمایه گذاریهای بخشهای مختلف در نظر گرفته شده که اثر آن تولید درآمد و بهبود تولید و هم افزایش اشتغال در هرمزگان را به همراه است.
استاندار هرمزگان در خصوص عدالت آموزشی در استان گفت: تنها افزایش کیفی نمیتواند وضعیت آموزش را تغییر دهد و ما نیازمند اجرای برنامههای کیفی هستیم.
آشوری افزود: در حوزه نهضت مدرسه سازی مهر ماه امسال ۱۶۰ مدرسه به بهره برداری رسید و مهر سال آینده نیز ۱۸۰ مدرسه به بهره بردرای میرسد.
وی گفت: تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ واحد آموزشی نیز در استان به امضا رسیده است.
استاندار هرمزگان افزود: کارگروهی هم برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور تشکیل شده تا تمام برنامهها بدون کم و کاست اجرا شود.
آشوری در برنامه هرمزگان سرزمین فرصتهای دریامحور با اشاره به تصویب طرح رفت و آمد خودرو مناطق آزاد در هرمزگان گفت: این طرح در حال گذراندن ساز و کارهای قانونی است و تا دو ماه آینده به نتیجه میرسد و مردم میتوانند از مزیتهای این طرح بهرهمند شوند.
وی افزود: در این مدت ۱۳۶ دستگاه ماشین آلات سنگین راهداری از طریق مناطق آزاد با رعایت قوانین وارد استان شده که ۵۰ درصد آن برای توسعه راههای روستایی در اخیتار ادامه کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قرار گرفته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه گذاری استان هرمزگان مزیتهای متنوعی دارد گفت: برای ایجاد پارکهای پتروشیمی برنامه ریزی شده و دو مجوز پتروپالایش هم در استان صادر شده است.
آشوری افزود: انرژی وابسته به دریا یا بانکرینگ (سوخت رسانی دریایی) میتواند منشاء اشتغال پایدار باشد.
وی گفت: در این سفر به دلیل شیوه نامههای امنیتی حضور خبرنگاران در جلسات و برگزاری دیدار مردمی رئیس جمهور با مردم هرمزگان میسر نشد.