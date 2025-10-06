مردم ترکیه در اعتراض به رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی با کاروان صمود و همچنین کشتار مردم فلسطین به شکل سراسری یه خیابان‌ها آمدند. گفته میشود این یکی از گسترده‌ترین تظاهرات ضدصهیونیستی در ترکیه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا تجمعات و راهپیمایی‌های ضدصهیونیستی در ترکیه، مردم این کشور در اعتراض به رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی با کاروان صمود و همچنین کشتار مردم فلسطین به شکل سراسری یه خیابان‌ها آمدند. گفته میشود این یکی از گسترده‌ترین تظاهرات ضدصهیونیستی در ترکیه بود.