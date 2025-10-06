به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در آیین افتتاح دفتر پلیس +۱۰ شعبه بلوار پاسداران یزد ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: پلیس در این هفته، تسهیل گری و ارائه خدمات مضاعف به شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: امروز بیستمین دفتر پلیس+۱۰ استان یزد که چندین خدمت را برای شهروندان انجام خواهد داد، افتتاح شد که این موضوع برای رسیدگی بهتر به امورات شهروندان در حوزه انتظامی است.

رئیس پلیس استان یزد تصریح کرد: شهروندان با خیال آسوده برای رفع مشکلات و موضوعات خود به این دفاتر که توسط بازنشستگان انتظامی استان یزد اداره می‌شود، مراجعه کنند.

سردار نگهبان ادامه داد: قطعا سرعت کار در این مراکز به حدی بالاست که نیاز به حضور شهروندان در اماکن انتظامی را نخواهند داشت. ضمنا چهار خدمت دیگر که قبلا توسط پلیس پیشگیری و کلانتری و پاسگاه‌های استان انجام می‌شد توسط مراکز پلیس+۱۰ انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: برنامه ریزی کرده‌ایم سطح خدمات رسانی و تسهیل گری به مردم استان یزد را افزایش دهیم؛ چراکه مردم این استان لایق بهترین خدمات هستند.