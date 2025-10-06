پخش زنده
امروز: -
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: حمایت از جوانی جمعیت و خانواده در صدر اولویتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمان در باره فعالیتهای معاونت در حوزه جوانی جمعیت و خانواده گفت: اهدای کارت رفاهی مادرانه به ۸۴۵ نفر از بانوان کارمند دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و ماهانه بیش از هفت میلیارد ریال به این همکاران اهدا میشود.
مهدی توحیدی با اشاره به اختصاص هتلهای اقامتی مشهد و اصفهان در راستای توجه به جوانی جمعیت، تصریح کرد: هتل اقامتی مشهد مقدس پنجاه درصد و در شهر اصفهان نیز پنجاه درصد ظرفیت به جوانی جمعیت اختصاص داده شده است.
وی درباره اجرای طرحهای جوانی جمعیت گفت: طرح توسعه IVF مرکز آموزشی درمانی افضلیپور در سه طبقه با زیربنای ۶۰۰ متر مربع، به زودی افتتاح میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: همچنین ساخت و راه اندازی مهدکودکهای پردیس دانشگاه، معاونت بهداشتی، بیمارستان افضلیپور، بیمارستان شفا، شهرستان بافت، شهربابک و... انجام شده است. سال گذشته نیز ساخت و تجهیز خوابگاه متاهلی آشیانه مادر با ۱۶ واحد و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال افتتاح و به دانشجویان متاهل دانشگاه اختصاص یافت.
توحیدی با اعلام حل مشکل کمبود نیروی انسانی بخش ان آی سی یو مرکز افضلیپور کرمان خاطرنشان کرد: تامین اعتبار برای تهیه تجهیزات بخش زایشگاه، ان آی سی یو و اطفال افضلیپور نیز در دستور کار است.
وی پرداختیهای تشویقی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ازدواج را به تعداد ۲۸۶ نفر و پنج میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پرداختیهای تشویقی سال ۱۴۰۲ و۱۴۰۳ فرزندآوری نیز به تعداد ۹۷۱ نفر و ۲۵ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال بوده و ۱۱ واحد از منازل مسکونی سازمانی دانشگاه نیز به جوانی جمعیت اختصاص یافته است.