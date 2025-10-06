پنج میلیون و ۶۸۶ هزار تن انواع کالا توسط ۳۶۸ هزار و ۲۲۷ سفر با انواع ناوگان باری از مبادی استان زنجان حمل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه امسال پنج میلیون و ۶۸۶ هزار تن انواع کالا توسط ۳۶۸ هزار و ۲۲۷ سفر با انواع ناوگان باری از مبادی استان حمل شد.

محمدی افزود: عمده کالا‌های حمل شده استان به ترتیب شامل خاک معدنی، کیک روی، سیمان، کنسانتره سنگ آهن و شمش آهن بوده است.

وی اظهار داشت: جابجایی کالا در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد که این مهم به دلیل بروز مشکلاتی از قبیل ناترازی انرژی بوده است.

محمدی افزود: با تلاش شبانه روزی رانندگان سختکوش و سایر فعالان حوزه حمل و نقل، در بازه زمانی اشاره شده ۲۷۳ هزار تن انواع کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی مورد نیاز استان با ۱۴ هزار و ۹۴ دستگاه ناوگان باری از بنادر جنوبی کشور به مقاصد شهرستان‌های استان حمل شد.

رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: برنج، جو، گندم، ذرت، روغن نباتی، شکر، کنجاله و انواع سویا از جمله کالا‌های عمده جابه جا شده در این بازه زمانی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت همچنین بیش از یک هزار و ۶۰۰ شکایت واصله رانندگان از طریق سامانه ۱۴۱ رسیدگی و مختومه شد.