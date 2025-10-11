به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهرداد طاهری سرپرست گروه گفت: پیش از آغاز این عملیات، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت این ایوان در مدت یک ماه اجرا و هم‌اکنون پس از پایان عملیات آسیب‌شناسی، پاک‌سازی، مرمت و غبارروبی ستون‌های ایوان کاخ چهلستون آغاز شد.

مهردادطاهری افزود: با توجه به لزوم حفظ اصالت تاریخی طرح عملیات پاک‌سازی و مرمت این بنا به همت کارشناسان مرمت گروه امانی این اداره کل در مدت‌زمان ۲ ماه اجرا خواهد شد.

کاخ موزه چهلستون به‌منظور اجرای امور دیوانی و تفریحی در دولتخانه صفوی در قرن یازدهم هجری قمری بنا شده است.

این مجموعه که مساحتی بیش از ۶۷ هزار مترمربع مساحت دارد، همزمان با ۹ باغ ایرانی در سال ۱۳۹۰ به ثبت یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) رسید.