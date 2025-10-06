استان اصفهان رتبه سوم کشور را در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کشور از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان گفت: ۱۱ هزار فقره تسهیلات ازدواج به میزان سه و هفت دهم همت و ۱۲ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به میزان یک همت در پنج ماهه ابتدای امسال، در این استان پرداخت شده است.

رشید ساعدی افزود: امسال میزان پرداخت تسهیلات ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و این مبلغ برای آقایان کمتر از ۲۵ سال و خانم‌های کمتر از ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: میزان تسهیلات پرداختی فرزندآوری هم از ۴۴ میلیون تومان آغاز شده و پلکانی افزایش می‌یابد.

ساعدی، تعداد افراد در صف تسهیلات ازدواج در استان اصفهان را ۱۹ هزار نفر اعلام کرد.

دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان با بیان اینکه در محاسبه میزان کارمزد و اقساط هیچ تفاوتی بین بانک‌ها وجود ندارد افزود: متقاضیان برای ثبت نام و کسب اطلاعات و ارائه شکایت و انتقاد در خصوص این تسهیلات می‌توانند به سامانه بانک مرکزی به نشانی الکترونیکی www.cbi.ir مراجعه کنند.

وی گفت: درخصوص پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم و بیشتر هم چهار بانک عامل صادرات ایران، تجارت، ملت و مسکن اختصاص یافته و اخیرا هم پست بانک اضافه شده است.

ماده‌های ۹ /۱۰/ ۶۸ و ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اشاره دارد.