به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در اتوبان کرج_قزوین خبر داد و گفت: این حادثه در خط جنوبی اتوبان کرج قزوین، حد فاصل پل حصارک و عوارضی سابق رخ داد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه منجر به مصدوم شدن راننده حدودا ۳۹ ساله شد که با تلاش آتش نشانان فرد خارج و تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد و برای امداد رسانی به این حادثه یازده نفر نیروی عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودرو امدادی به محل حادثه اعزام شدند.