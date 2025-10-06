به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی مشهد گفت: این آتش سوزی ساعتی قبل در انبار پنبه به مساحت ۸۰۰ متر مربع رخ داد که بلافاصله آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وحید باخدا افزود: برای مهار این آتش‌سوزی بیش از ۵۰ آتش‌نشان از ۶ ایستگاه به محل اعزام شدند .

وی گفت : تمرکز اولیه مأموران، جلوگیری از سرایت آتش به سوله‌های همجوار بود و در ادامه، حریق که در سه طبقه ساختمان گسترده شده بود، به طور کامل مهار شد اما این حریق در سه طبقه تولیدی، خسارات مالی بسیار سنگینی برجای گذاشت .

مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی مشهد گفت: این آتش‌سوزی خسارت جانی نداشته است و خسارات مالی در دست بررسی است.

بتنا بر شواهد اولیه آتش‌سوزی از کارگاه ساختمانی در حال عملیات تاسیسات در طبقه همکف آغاز شده و به سرعت به کل سوله سرایت کرده است.