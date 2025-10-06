تجلیل از رتبههای برتر کنکور سراسری در بوشهر
آئین تجلیل از رتبههای برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در این آئین با اشاره به اینکه دانش آموزان حاضر در مراسم همه دارای رتبه زیر هزار هستند، گفت: دانش آموزان استان بوشهر در کنکور سراسری سال جاری موفق به کسب ۲۰۶ رتبه زیر هزار شدند که این آمار نسبت به سال گذشته رشد بسیار قابل توجهی داشته است.
غلامرضا دانش فر میگوید: دانش آموزان بوشهری امسال ۸ رتبه زیر ۱۰ و ۳۶ رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری کسب کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش همواره یک محیط آرام، امن و راحت را برای درس خواندن دانش آموزان فراهم کرده است، افزود: تقویت بنیه علمی و توانمندسازی معلمان هم از دیگر اقدامات مهم آموزش و پرورش برای یادگیری بهتر دانش آموزان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: در سال جاری آموزش و پرورش کارگاههایی با عنوان ارتقاء کیفیت و شبکه یادگیری گسترده را برای مدیران و دبیران برگزار کرد.