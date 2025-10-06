پخش زنده
امروز: -
عملیات شناسایی املاک موقوفه و قابل سرمایهگذاری گردشگری بخش خصوصی در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره سرمایهگذاری و برنامهریزی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: بهمنظور اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرآیند شناسایی و آمادهسازی املاک موقوفه و قابل سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح استان اصفهان آغاز شد.
محمدرضا اکبری افزود : این طرح باهدف بهکارگیری ظرفیت موقوفات در توسعه زیرساختهای گردشگری و اشتغالزایی پایدار در حال تدوین است.
به گفته وی بر اساس مفاد این تفاهمنامه مقرر شد تا سازمان اوقاف و امور خیریه بهعنوان متولی و مالک حقوقی موقوفات و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بهعنوان ناظر فنی زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی را در قالب قراردادهای مشارکت مدنی و اجاره بلندمدت فراهم کنند.
اکبری افزود: بهمنظور تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری، صدور مجوزهای بینام در قالب بستهها و فرصتهای سرمایهگذاری با کاربریهای متنوع شامل باغهای سنتی، کاروانسراها، خانههای تاریخی و اراضی بایر قابلتبدیل به تأسیسات گردشگری در دستور کار قرار گرفت تا امکان ورود سریعتر سرمایهگذاران و کاهش مراحل اداری فراهم شود.