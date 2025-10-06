۲۱ طرح ورزشی جدید در استان البرز کلید خورد و ساز و کار اجرایی آن در سازمان برنامه و بوجه مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با حضور در سیمای البرز برنامه ورزش البرز با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به سرانه ورزشی استان گفت: ۲۱ طرح ورزشی جدید در استان البرز کلید خورده و ساز و کار اجرایی آن در سازمان برنامه و بودجه مشخص شده است. این طرح ها در شهرستان‌های استان البرز اجرا می شود.

رضایی با حضور در سیمای البرز افزود: در خصوص برپایی مسابقات رسمی وظیفه داریم که استودیو انقلاب را در اختیار تیم‌ها قرار دهیم ولی در رابطه با موضوع‌های تمرینی دستورالعمل نداریم.

وی با اشاره به اهمیت میزبانی مسابقات بین المللی تکواندو در جام فجر به مجری ورزش البرز توضیح داد: البرز میزبان مسابقات بین المللی تکواندو در جام فجر است که این میزبانی را با توجه به توانمندی استان برعهده گرفته‌ایم، منتظر اعلام زمان برپایی مسابقات هستیم و در این زمینه بخش‌های مختلف اداره کل ورزش و جوانان استان در حال اقدام است.

رضایی در برنامه زنده سیمای البرز عنوان کرد: امسال۱۰۰ درصد اعتبار عمرانی بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان جذب شده است.