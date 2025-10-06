به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم همزمان با دومین سالروز آغاز طوفان الاقصی در حال برگزاریست جمع زیادی از دانشجویان حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی، نوه حضرت امام خمینی (ره) و ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران نیز در این مراسم حضور دارند و قرار است نوه بنیان گذار جمهوری اسلامی برای دانشجویان سخنرانی کند.

هم اکنون وحید یامین پور فعال رسانه‌ای و فرهنگی در حال ارائه خاطرات خود از روز‌های حضور در لبنان در ایام شهادت سید حسن نصرالله است.