به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان گفت: نقش نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه بی نظیر بود و در این میان نیروی انتظامی هم با یک برنامه مشخص و هدفمند بهترین عملکرد را در این ایام داشت به شکلی که نیروهای پلیس با تلاشی فراتر از وظیف و مأموریت خود، حضوری مقتدرانه و امنیت آور در کشور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در دیدار با فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی، بر اهمیت اقتدار و ایمان نیرو‌های مسلح تاکید کرد و با اشاره به نقش کلیدی اقتدار در نیروی انتظامی گفت: پلیسی که مقتدر نباشد، حتی در بهترین زمینه‌های عملیاتی ن هم ارزش واقعی خود را نشان نمی‌دهد و اقتدار به عنوان رکن اصلی، جایگاهی غیرقابل انکار دارد و پلیس ما از این جایگاه برخوردار است.

وی ادامه داد: امنیت جامعه هم در عرصه واقعی و هم در فضای مجازی، باید به صورت کامل رصد و پایش شود و هیچگونه سستی در این حوزه پذیرفتنی نیست.

امام جمعه کاشان گفت: برخورد با دشمن و اراذل و اوباش نیازمند ایمان قوی و برنامه‌ریزی دقیق است و دوستی دنیا نباید خللی در وظایف نیروی انتطامی ایجاد کند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های عقیدتی تأکید کرد و افزود: اصل ایمان در نیرو‌های مسلح، ستون برخورد با دشمنان و حفظ امنیت داخلی است و مسئولیت برنامه‌ریزی در این حوزه به عهده بخش عقیدتی است.

فرمانده انتظامی کاشان هم با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی و اعتماد مردم گفت: پلیس در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نیازمند همراهی مردم برای ایجاد امنیت پایدار است.

ایرج کاکاوندهمچنین به نقش پلیس در برابر هنجارشکنان و دشمنان امنیت اشاره کرد و افزود: پلیس، مقتدرانه با تهدید ها برخورد می‌کند، اما در برابر مردم با عطوفت و مهربانی رفتار می‌کند تا مردم در کنار پلیس احساس امنیت کنند.