نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برای تکمیل کارکنان پایور در دوره افسری از بین جوانان مومن و متعهد نیرو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی نزاجا گفت: علاقمندان برای ثبت نام به شکل اینترنتی می‌توانند تا تاریخ ۲۸ آبانماه به آدرس سایت گزینش آجا به آدرس www.gozinesh.aja.ir مراجعه کنند.

سرهنگ مسلم سیامکی افزود: داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس همدان، میدان امامزاده عبدالله، بلوار زینبیه، مرکز عضویابی گزینش و استخدام نزاجا مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۴۲۲۲۵۲۵ تماس حاصل کنند.