گزارش مکتوب؛
ماینرها بلای جان صنعت برق؛ هیولای دیجیتالی ولتاژها را میبلعد
ماینرها همان دستگاههای استخراج رمز ارز هستند که مصرف برق زیادی دارند و استفاده از آنها باعث افت ولتاژ و نوسانات ولتاژ در شبکه برق شده و بار زیادی را به شبکه برق وارد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،در شرایطی که کهگیلویه و بویراحمد با مشکل تأمین انرژی به ویژه برق روبروست و منابع تولید و تأمین انرژی هم با چالش مواجه شدهاند دستگاههای استخراج رمز ارزهای دیجیتال یا همان ماینرها که به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند با مصرف برق زیاد خود چالشی برای شبکه برق این استان شدهاند و پایداری شبکه برق را تهدید میکنند. این دستگاهها با مصرف زیاد برق خود فشار زیادی به شبکه برق استان وارد کردهاند و اصلیترین مشکل ماینر مصرف بیش از حد برق است.
در این راستا، تحلیلهای متفاوتی از سوی کارشناسان برای آسیبشناسی دلایل قطعیهای برق ارائه میشود که در همه این تحلیلها، اولاً موضوع ناترازی یک موضوع با ریشههای قدیمی بوده و صرفاً مربوط به امروز نمیشود. ثانیاً در همه تحلیلها، اصلیترین ایراد و نقص سیاستگذاری حوزه برق، ناشی از بیتوجهی دولتها به قیمتهای نسبی برق و تخریب اقتصاد آن بوده است. به عبارت سادهتر، ارزانفروشی برق منجر به مصرف زیاد مردم، بنگاهها و بیتوجهی سازندگان لوازم برقی و هر نوع مصرفی، به رعایت استانداردهای مصرف بهینه شده که در نهایت با کاهش توان دولت برای سرمایهگذاری و فقدان انگیزه در بخش خصوصی، کشور را به اینجا رسانده است. اما این بیتوجهی به اقتصاد برق، بحرانهای دیگری نیز خلق کرده که یکی از آنها، مصارف غیرمجاز برق تحت عنوان مصارف ماینرها یا دستگاههای استخراج رمزارزهاست. برای تصور اهمیت این مصارف کافی است بدانیم درحالی که مسئولان میگویند مصارف ماینرها سهم ۲ درصدی از کل مصارف برق کشور را در دست دارد، براساس گزارش توانیر، انرژی برق مصرفی برای روشنایی معابر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴.۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده که سهم ۱.۴ درصدی از کل مصرف برق سال گذشته را داشته است.
علی محمدی شهروند یاسوجی می گوید: افرادی که دستگاه ماینر دارند باید برق سه فاز داشته باشند. علاوه بر این، دستگاهها باید به صورت ۲۴ ساعته روشن باشند تا عملیات استخراج تکمیل شود، روشن بودن ۲۴ ساعته دستگاه باعث تولید گرمای زیاد نیز میشود که ماینر باید سیستم خنک کننده قوی داشته باشد.
جواد مالکی دانشجوی ارشد رشته برق نیز با بیان اینکه از ماینر ها عمدتا در استانهای گرمسیری استفاده می شود، می گوید: مصرف برق تعداد اندکی از ماینرها در هر ساعت معادل مصرف یکهزار و۲۵۰ خانوار در مناطق معتدل و سردسیر در زمان اوج بار است.
وی اضافه کرد: ماینینگ مستلزم مصرف مقادیر زیادی برق است که اغلب از منابع انرژی غیرقابل تجدید تأمین میشود.
مصرف زیاد برق ماینرهای غیر مجاز آنقدر اهمیت داشت که وزارت نیرو برای شناسایی و کشف استخرها یا مزارع غیرمجاز رمز ارز دست به جیب و دست و دلباز شود و پاداش دهد. این پاداش که در ابتدا ۲۵ میلیون تومان بود امسال سیصد میلیون تومان شد تا انگیزه معرفی دستگاههای استخراج رمز ارزهای دیجیتال بیشتر شود.
به گفته کارشناس شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اصلیترین مشکل ماینر مصرف بیش از حد برق است و افرادی که دستگاه ماینر دارند باید برق سه فاز داشته باشند.
سید شهاب الدین عبدلی میافزاید: در این پروسه، دستگاهها باید به صورت ۲۴ ساعته روشن باشند تا عملیات استخراج تکمیل شود و روشن بودن ۲۴ ساعته دستگاه باعث تولید گرمای زیاد نیز میشود.
وی بیان کرد: براساس شاخصها، انجام هر تراکنش بیت کوین هزار و ۵۴۴ کیلووات ساعت برق مصرف میکند.
کارشناس شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین، تجهیزات استخراج رمز ارز به سرعت قدیمی میشوند و حجم زیادی از زبالههای الکترونیکی را تولید میکنند که این اقدام منجر به افزایش تولید گازهای گلخانهای و تخریب محیط زیست میشود.
کشف ۱۰۶۲ دستگاه ماینر در کهگیلویه و بویراحمد
معاون امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کشفیات ماینر غیرمجاز در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان با رشد ۷ برابری همراه بود و تاکنون۱۳۹ دستگاه ماینر در ۳۰ مزرعه شناسایی شده است.
وی ادامه داد: مصرف برق این ماینرها در هر ساعت معادل مصرف یکهزار و۲۵۰ خانوار در مناطق معتدل و سردسیر در زمان اوج بار است.
حیاتی تصریح کرد: سرمایهگذاری مورد نیاز برای تولید برقی معادل مصرف این دستگاهها بیش از یکهزار میلیارد ریال برآورد میشود که این موضوع به خوبی میزان خسارت به شبکه برق و اموال عمومی را نشان میدهد.
حیاتی گفت : از زمان اجرای طرح جمعآوری انشعابات و مصارف غیرمجاز تاکنون یکهزار و ۱۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است که مصرف آنها معادل برق مورد نیاز بیش از ۲۳ هزار خانوار در ماه برآورد میشود.
به گفته نیکنام مدیر قرارگاه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد مشترکان میتوانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محلهای استخراج رمز ارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ از جوایز یک تا 300 میلیون تومانی بهره مند شوند.
مصرف ماینر های کشف شده چقدر است
یکی از معیارهای مهم برای انتخاب دستگاه ماینر میزان مصرف انرژی آن است، به گونهای که این دستگاهها بر این اساس دستهبندی میشوند. درواقع مصرف انرژی این دستگاهها ارتباط مستقیم با هزینه تمام شده تولید ارز دارد. از همین رو دستگاههایی با مصرف انرژی کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ وات در اولویت انتخاب افراد قرار میگیرند. مصرف برق هر دستگاه ماینینگ معمولاً در مشخصات فنی آن ذکر شده که بر حسب وات (W) اندازهگیری میشود. برای محاسبه مصرف آن به صورت روزانه باید مصرف برق دستگاه را در ۲۴ ضرب کرد و پس از محاسبه میزان مصرف ماهانه برای محاسبه هزینه آن باید میزان ماهانه را در قیمت هر کیلووات ساعت برق ضرب کنیم. در همین راستا چندی پیش محمد اللهداد، معاون تجارت خارجی و انتقال شرکت توانیر و مجری طرح رمزارزها عنوان کرد هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ کیلووات در هر ساعت برق مصرف میکند که در یک شبانهروز تقریباً ۸۰ کیلووات ساعت میشود.
یک سؤال این است که ماینرها چقدر به استان ضرر میزنند
با توجه به ضرر و زیان مادی و معنوی قطعی برق، اصلاً هیچ قیمتی روی این ضرر و زیان نمیتوان گذاشت و تنها میتوان از آن به عنوان یک جنایت نام برد که علیه مردم اعم از خانوارها و به ویژه تولیدکنندگان از سوی دارندگان ماینرهای غیرمجاز انجام میشود. اما برای تصور بزرگی این خیانت نیز کافی است اعداد و ارقام را با هم مرور کنیم. براساس گزارش شرکت توانیر، میزان میانگین مصرف ماهانه هر دستگاه ماینر حدود ۲۶۵۰ کیلووات ساعت است. اگر این عدد را در کل سال حساب کنیم (با فرض استفاده در کل سال)، رقم مصرفی یک سال یک دستگاه ماینر به ۳۱ هزار و ۸۰۰ کیلوات ساعت میرسد.
آتشسوزی منازل به قیمت استخراج بیتکوین
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: اردیبهشت ماه امسال یک ساختمان 4 طبقه در شهر یاسوج به دلیل استفاده از هشت دستگاه ماینر و مرداد ماه امسال یک واحد مسکونی ۲طبقه در شهر دهدشت به دلیل استفاده از هفت دستگاه ماینر دچار آتشسوزی شدند.
رسول روستائی با بیان اینکه مصرف بیش از حد برق هفت دستگاه ماینر غیرقانونی و ۱۴ دستگاه دمنده حلزونی در یک منزل مسکونی در دهدشت، باعث افزایش دمای سیمکشی داخلی ساختمان و در نهایت بروز آتشسوزی شد افزود: در این حادثه، بار اضافی وارد شده بر شبکه داخلی خانه، باعث بالا رفتن بیش از حد دمای سیمکشی داخلی و در نهایت بروز آتش سوزی شد.
وی اضافه کرد: بیتوجهی به هشدارها درباره استفاده غیرقانونی از دستگاههای استخراج رمز ارز، افزون بر وارد آوردن خسارت سنگین به تجهیزات برقرسانی، جان و مال مردم را نیز به خطر میاندازد.
روستائی با تأکید بر اینکه شبکه برق در مناطق مسکونی برای مصرف خانگی طراحی شده و توان تحمل بار سنگین و مداوم ماینرها را ندارد گفت: استفاده از تجهیزات پرمصرف مانند ماینر در منازل مسکونی نهتنها غیرقانونی است، بلکه منجر به بیثباتی در شبکه برق و افزایش خطرات ایمنی از جمله آتشسوزی و برقگرفتگی میشود.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت اصول مصرف ایمن برق، از نصب و استفاده هرگونه دستگاه استخراج رمز ارز در اماکن غیرمجاز بهشدت خودداری کنند و هشدار داد: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد و شناسایی و جمعآوری مراکز استخراج غیرمجاز با جدیت ادامه دارد.
گزارش دهید جایزه بگیرید
سال گذشته وزارت نیرو از همه مردم درخواست کرد با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با معرفی ماینرهای غیرمجاز از پاداش نقدی بهرهمند شوند. آنطور که گفته میشود، مردم میتوانند با ارسال اطلاعاتی برای سرشماره مذکور، فعالیت غیرمجاز ماینرها را گزارش کنند و در صورت صحت این موضوع، وزارت نیرو پاداش قابل توجهی برای آن در نظر گرفته است. به گفته مجری طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز، تا اردیبهشت سال جاری رقم ۸ میلیارد تومان پاداش به گزارشدهندگان فعالان غیرمجاز ماینرها پرداخت شده است. لازم به ذکر است این پاداش رقمی از یک تا سیصد میلیون تومان است.
چه باید کرد
تا زمانی که برق در ایران ارزان است و دولت بابت برق یارانه میدهد ماینرهای غیرمجاز هم روشن هستند و مثل قارچ رشد میکنند و انگیزه برای سو ءاستفاده کنندگان هم فراهم است. با توجه به ناترازی شدید شبکه برق و اعمال خاموشیهای ناخواسته و عدم نوسازی نیروگاههای کشور و ناترازی گاز و وابستگی نیروگاههای کشور به گاز برای تولید برق وجود ماینرهای غیرمجاز چالش است و مثل بختکی بر سر شبکه برق کشور محسوب میشود.
با این حساب بازی موش و گربه ماینرها و توانیر و بگیر و ببندها به این زودی ها تمامی ندارد. این بازی ناتمام بدون شک وقت زیادی را از توانیر و دستگاههای نظارتی میگیرد و مسئلهای فرسایشی است؛ مگر آنکه برق به قیمت تمام شده محاسبه شود و ترمز ماینرهای غیر مجاز کشیده شود. هر چند با توجه به تورم بالا در کشور بعید است که زیر بار چنین افزایشی برود اما چشم انداز مصرف برق ماینرهای غیرمجاز و ناترازی شبکه برق کشور راهی جز حذف یارانه برق برای دولت نمیگذارد.
با توجه به مشکل کمبود برق در کهگیلویه و بویراحمد و چالش تأمین و تولید برق در منابع تأمین برق فعالیت مزارع رمز ارز و ماینرها بار زیادی را به شبکه برق تحمیل و ثبات ولتاژ و پایداری شبکه برق را به شدت تهدید میکند. برای مقابله با مزارع رمز ارز غیرمجاز باید به هوش مصنوعی متوسل شد. دیجیتالی و هوشمند شدن مصرف برق در شبکه خانگی میتواند با کاهش فعالیت مزارع غیرمجاز رمز ارز و افزایش میزان شناسایی آنها کمک کند.