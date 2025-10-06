پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت: پیشبینی میشود امسال ۴۳۰ تن عسل در سطح این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاظم مسروریفر با حضور در شهر نیر و بازدید از زنبورستانها، از آغاز فصل برداشت عسل در قطب تولید این محصول در استان خبر داد.
وی گفت: پیشبینی میشود امسال ۴۳۰ تن عسل از ۶۴ هزار کلنی زنبور عسل در سطح شهرستان تفت برداشت و روانه بازار شود.
مدیر جهاد کشاورزی تفت ادامه داد: فصل برداشت عسل که از ابتدای مهرماه آغاز شده، به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت و میانگین برداشت از هر کلنی ۶ کیلوگرم تخمین زده میشود.
مسروری فر تصریح کرد: شهرستان تفت با تولید ۶۰ درصد عسل استان یزد، جایگاه ویژهای در این صنعت دارد. عسل تولیدی این منطقه عمدتاً از گیاهان دارویی گون و آویشن به دست میآید و به دلیل کیفیت و خواص درمانی بالا، علاوه بر بازارهای داخلی، به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
وی افزود: مناطق بنادکوک دیزه، نیر و شیرکوه به عنوان قطبهای اصلی تولید این محصول ارزشمند در شهرستان شناخته میشوند.