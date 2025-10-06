به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴ ، از برگزاری موفق رویداد بزرگ «سه نسلی‌ها» تحت عنوان «شمیم زندگی» در مجموعه ورزشی مهرورزان خبر داد. این گردهمایی عظیم با حضور بیش از هزار نفر از اعضای کانون‌های سالمندان، مادران و کودکان، با هدف تقویت پیوند عاطفی و همبستگی بین سه نسل برگزار شد و شاهد استقبال پرشور شهروندان بود.

مجتبی فیلسوف زاده، با اشاره به اهمیت ایجاد بستر‌های تعاملی میان گروه‌های سنی مختلف، گفت: رویداد «سه نسلی‌ها» که با استقبال چشمگیر شهروندان به نقطه اوج خود رسید، با هدف تقویت ساختار‌های خانوادگی و اجتماعی، ۱۰۰۰ نفر از اعضای کانون‌های فعال منطقه را گرد هم آورد.

وی در ادامه و در تشریح بخش‌های جانبی این رویداد افزود: غرفه‌های مختلفی برای ارائه خدمات تخصصی برپا شد که می‌توان به مکتب خانه: آموزش فضای مجازی به سالمندان، پلی به دنیای دیجیتال،فرهنگ خانه: محفلی با حضور نویسندگان مطرح سالمند در حوزه سلامت، گنج خانه: معرفی و عرضه هنرنمایی‌های هنرمندان سالمند

،بازی خانه: معرفی بازی‌های سالمندی و غرفه کودک وتقدیر از دبیران کانون سالمندان محلات، نخبگان علمی، فرهنگی و هنری سالمند اشاره کرد.

معاون فرهنگی منطقه با اشاره به برنامه‌های ویژه برای ثبت خاطرات، گفت: یکی از جلوه‌های ویژه برنامه، غرفه عکساخانه بود که فرصت ثبت عکس‌های یادگاری از ترکیب سه نسل (مادربزرگ، مادر و نوه) را فراهم کرد تا این خاطرات ماندگار شود.