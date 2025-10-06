به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر بر ضرورت دقت و هوشیاری در خرید‌های اینترنتی، گفت: شهروندان باید همواره برای اطمینان از صحت و اعتبار فروشگاه‌ها، به وجود نماد اعتماد الکترونیکی و سایر مجوز‌های قانونی توجه کنند.

وی افزود: شهروندان تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات کارت بانکی ، رمز دوم یا کد‌های تأیید پیامکی در اختیار افراد ناشناس قرار دهند و همچنین از واریز هرگونه وجه به حساب‌های شخصی افراد تا حد ممکن خودداری کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان با تأکید براینکه «پرداخت در محل» یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از کلاهبرداری است خاطر نشان کرد: خرید اینترنتی در صورت رعایت نکات ایمنی می‌تواند راهکاری سریع و مطمئن باشد، اما بی‌توجهی به هشدار‌ها زمینه‌ساز بروز خسارت‌های مالی برای شهروندان خواهد شد.

سرهنگ نقی مهر گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، مراتب را با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.