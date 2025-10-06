همزمان با افتتاح پنج موزه جدید از سوی بنیاد مستضعفان، حدود ۵۲۰ اثر نفیس از مخزن بنیاد مستضعفان خارج شده و برای نخستین بار در معرض دید قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل موزه‌های بنیاد مستضعفان در آئین افتتاحیه پنج موزه فرهنگی و هنری که امروز در موزه دفینه برگزار شد، گفت: اولین موزه از این مجموعه، موزه هزاره‌های هنر در جزیره کیش، با رونمایی از بیش از ۳۲۰ اثر فاخر در سبک‌ها و مقاطع مختلف تاریخی است که آثار آن برای نخستین‌بار در معرض دید علاقمندان و مردم قرار گرفته است.

حمیدرضا سلیمانی افزود :این موزه در بنای ارزشمند تاریخی (کاخ نخست وزیری دوره پهلوی) به وسعت ۹۰۰ مترمربع آماده و افتتاح شد و هزینه ورودی آن ۲۵۰ هزار تومان بود که بنابر تصمیم رئیس بنیاد مستضعان، بازدید از آن به مدت دو هفته رایگان است.

وی درباره کاخ نخست وزیری که برای ایجاد این موزه در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است، گفت: این بنا به صورت مشارکتی از سوی منطقه آزاد کیش به مدت ۱۵ سال در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است و هزینه‌های نگهداری آن به عهده ما (بنیاد مستضعفان) خواهد بود. در فرایند آماده‌سازی این موزه نیز، هیچ دخل و تصرفی در بنا، به دلیل ماهیت تاریخی و میراثی آن، انجام نشده است.

مدیرعامل موزه‌های بنیاد مستضعفان افزود : موزه دوم از این مجموعه، فاز سوم موزه خودرو‌های کلاسیک، با آماده‌سازی و مرمت ۷۵ خودروی کلاسیک ارزشمند، است که این خودرو‌ها نیز برای اولین بار در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

سلیمانی گفت: درحال حاضر، در خزانه موزه‌های بنیاد مستضعفان، ماشین بازسازی و مرمت نشده نداریم، و تمام خودرو‌ها به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: موزه سوم، نگاره‌های هنر است که با استفاده از نقاشی‌ها، سرامیک و کاشی‌های ارزشمند به تعداد ۷۸ اثر، در مجموعه دفینه برای نخستین بار در معرض دید قرار گرفته است. همچنین، کتابخانه تخصصی دفینه با استفاده از نسخ بسیار ارزشمند تاریخی از ۱۳۰ سال قبل تاکنون در حوزه هنر، تاریخ، باستان‌شناسی و موضوعات مرتبط، از خزانه مرکزی به تعداد ۷۵۰۰ جلد برای اولین بار مرمت و مورد استفاده علاقمندان قرار گرفت.

مدیرعامل موزه‌های بنیاد مستضعفان گفت : استفاده از این کتابخانه به مدت دو هفته رایگان است و پس از آن هم، برای دانشجویان و محصلان همواره با ۵۰ درصد تخفیف امکان استفاده دارد.

وی افزود : آرایه‌های هنر، چهارمین موزه از این مجموعه جدید است که در پردیس موزه رامسر با ۲۰۰ اثر ارزشمند در حوزه جواهرات و تزیینات زینتی در بازه تاریخی ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد تا ۵۰۰ سال قبل افتتاح شد.

سلیمانی درباره ایجاد ۱۰ موزه از سوی بنیاد مستضعفان گفت : استراتژی بنیاد، راه‌اندازی موزه‌های تخصصی است. درحال حاضر هشت موزه داریم و بر مبنای آثار موجود در خزانه، درباره موضوع دیگر موزه‌ها تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: به مناسبت هفته تهران و با تصمیم رئیس بنیاد مستضعفان، بازدید از این موزه‌ها به مدت دو هفته رایگان است. علاوه‌ بر آن، آیین‌نامه تخفیف‌ها را برای گروه‌های دانشجویی و محصلان داریم.

مدیرعامل موزه‌های بنیاد مستضعفان درباره تعداد آثاری که همچنان در خزانه موزه‌های بنیاد مستضعفان نگهداری می‌شود، گفت: انبار گردانی درحال انجام است تا آمار به روزی داشته باشیم و آمار آن اعلام خواهد شد.

سلیمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی اولین موزه دیجیتال در ماه‌های آینده خبر داد.