به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید آنجفی شرایط تولید حبوبات در کشور را به رغم خشکسالی و تغییرات نامساعد اقلیمی، پایدار عنوان کرد و افزود: این میزان برآورد تولید بیش از سال زراعی قبل از آن است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که از ۳۰ درصد مزارع برداشت محصول حبوبات انجام شده است اظهارداشت: عملیات برداشت این محصول تا پایان آبان ادامه دارد.

وی درباره قیمت حبوبات تصریح کرد: قیمت عرضه حبوبات متعادل است، اما ممکن است با ورود برخی دلالان به این حوزه، تعادل قیمت بهم بخورد که برای جلوگیری از این امر، تمهیداتی را در نظر گرفته‌ایم به طوری که در کنار تولید داخل، واردات حبوبات در راستای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم انجام می‌گیرد و جای نگرانی نیست.