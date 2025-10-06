بازرس کل استان در نشستی با مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با بازار و فرمانداران شهرستان‌های مرزی، بر ضرورت افزایش هماهنگی و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این نشست که امروز برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله ابلاغ قیمت نان یارانه‌ای و آزادپز، کنترل قیمت برنج، و جلوگیری از خروج غیرقانونی دام از استان مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل استان با اشاره به اهمیت ثبات بازار و تأمین کالا‌های اساسی، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری کامل، نسبت به اجرای دقیق مصوبات و جلوگیری از تخلفات احتمالی اقدام کنند.

وی افزود: نظارت میدانی بر عملکرد نانوایی‌ها، کنترل قیمت اقلام اساسی و برخورد با قاچاق دام از اولویت‌های نظارتی در روز‌های پیش‌رو خواهد بود.